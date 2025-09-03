Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu Wanderungen durch Bergbaulandschaft können die Schuhe geschnürt werden. Symbolfoto:
Zu Wanderungen durch Bergbaulandschaft können die Schuhe geschnürt werden. Symbolfoto: Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Freiberg
Einladung zu Welterbe-Wanderungen durch Zuger Bergbaulandschaft
Von Uwe Rechtenbach
Anmeldung für besondere Rundtouren im September und Oktober möglich und nötig

Mittelsachsen.

Zu einer Tour durch das Zuger Bergbaugebiet lädt die Tourist-Information Freiberg am 14. September (Tag des offenen Denkmals) und am 5. Oktober jeweils ab 11 Uhr ein. Für beide Termine sind laut Information noch Plätze buchbar. Die etwa vierstündige Rundwanderung mit einem erfahrenen Gästeführer ist seit Frühjahr 2025 neu im Angebot. Interessierten bietet sich die Gelegenheit, mehr über bergmännische und technische Meisterleistungen zu erfahren. Zudem gibt es eine Einkehr in die Traditionsgaststätte „Konstantin“ mit Bergbier, Bergmannsstulle und Steigersuppe. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Tour-Tickets sind in der Tourist-Information am Schloßplatz sowie im Internet erhältlich. (reu) www.freiberg.de/fuehrungen

