Einmal wie ein Knappe kämpfen: Fechtschule lädt im Kloster Altzella zum Ferienausklang ein

Ferienkinder sind am 31. Juli und am 8. August in der Fechtschule im Kloster Altzella bei Nossen willkommen. Was lernen sie dort?

Mut, Durchsetzungsvermögen und Disziplin sind am 31. Juli und 8. August im Klosterpark Altzella gefragt. Denn das brauchten Knappen, in deren Rolle Ferienkinder während der Fechtschule schlüpfen und sich im Schwertkampf üben. „Ein Kloster ist dafür genau der richtige Ort, denn das älteste Lehrbuch zur Fechtkunst wurde von einem Mönch... Mut, Durchsetzungsvermögen und Disziplin sind am 31. Juli und 8. August im Klosterpark Altzella gefragt. Denn das brauchten Knappen, in deren Rolle Ferienkinder während der Fechtschule schlüpfen und sich im Schwertkampf üben. „Ein Kloster ist dafür genau der richtige Ort, denn das älteste Lehrbuch zur Fechtkunst wurde von einem Mönch...