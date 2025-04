Einsatz in Freiberger Wohnung: Tatverdächtiger springt aus Fenster

Ausgerückt waren die Beamten eigentlich wegen eines Streits. Doch sie fanden auch Drogen. Ein Tatverdächtiger verletzte sich bei einem Fluchtversuch schwer.

Freiberg.

Jede Menge Betäubungsmittel hat die Polizei am Sonntagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tschaikowskistraße in Freiberg gefunden. Laut Polizei waren die Beamten ausgerückt, weil es in der Wohnung eines 27-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung und einer Bedrohung gegen ihn gekommen sein soll. Beim Eintreffen hatte der 27-Jährige bereits die Wohnung verlassen, zwei weitere Männer (34, 35) befanden sich noch in den Räumlichkeiten.