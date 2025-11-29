Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ende Oktober fand der 2. Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg statt. Hat das Ergebnis Bestand?
Ende Oktober fand der 2. Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg statt. Hat das Ergebnis Bestand? Bild: Wieland Josch
Ende Oktober fand der 2. Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg statt. Hat das Ergebnis Bestand?
Ende Oktober fand der 2. Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg statt. Hat das Ergebnis Bestand? Bild: Wieland Josch
Freiberg
Einspruch gegen Gültigkeit der OB-Wahl in Freiberg: Beginn einer Never-Ending-Story?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Wochen ist die Wahl eines neuen OB für Freiberg her. Trotz eines klaren Ergebnisses herrscht keine Klarheit, denn es gab einen Einspruch. Wie ist der Stand der Überprüfung?

Dass selbst ein eindeutiges Wahlergebnis nicht bedeuten muss, dass damit alles klar ist, das beweist jetzt auch die Wahl zum Oberbürgermeister der Silberstadt Freiberg. Fünf Kandidaten hatten sich um das Amt beworben, welches durch die Wahl des vorherigen Oberbürgermeisters Sven Krüger (parteilos) zum neuen Landrat von Mittelsachsen vakant...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
4 min.
Einspruch gegen OB-Wahl in Freiberg: Kann Philipp Preißler das Amt antreten?
Philipp Preißler wurde am 26. Oktober mit großem Vorsprung Wahlsieger in Freiberg.
Im Landratsamt in Freiberg ist ein Einspruch gegen das Wahlergebnis vom 26. Oktober eingegangen. Wie geht es nun weiter?
Steffen Jankowski, Grit Baldauf
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
17.11.2025
4 min.
Einspruch gegen die Wahl zum Oberbürgermeister von Freiberg: Wie geht es nun weiter?
Martin Seltmann leitet Freibergs Rathaus, Steve Ittershagen ist Stellvertreter des OB, Philipp Preißler Leiter des OB-Büros.
Gegen die Wahl Philipp Preißlers zu Freibergs neuem Oberbürgermeister hat es einen Einspruch gegeben. Damit führt Martin Seltmann die Geschäfte im Rathaus vorerst weiter. Welche Fragen ergeben sich?
Wieland Josch
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
Mehr Artikel