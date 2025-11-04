Eislaufsaison im Freiberger Schloss: Aufbau von Eisbahn und Festzelt in vollem Gange

Der Unterbau der Eisbahn steht bereits, auch das Festzelt wächst. Am 15. November soll die Eröffnung sein.

Im Hof des Freiberger Schlosses Freudenstein bauen Mitarbeiter der Firma GSM Gastro-Service-Mittelsachsen die Eisbahn und das Festzelt für die diesjährige Eislaufsaison auf. Sie soll am 15. November beginnen und bis zum Ende der Winterferien im kommenden Jahr andauern. Eismeister Michael Bleck, von den Freibergern liebevoll Blecki genannt, muss...