„Ellis“ winterlicher Stresstest: So lief der Tag für die Menschen im Raum Freiberg und Flöha

Notaufnahme, Müllabfuhr, Pflegedienst und Schulen: Sie alle waren am Freitag mehr oder weniger von Sturmtief „Ellis“ Winterwetterkapriolen betroffen. Wie heftig war der Wintertag und für wen?

Spätestens jetzt ist der Winter in Mittelsachsen angekommen. Dichter Schneefall hat am Freitagmorgen die Wege erschwert. Wer konnte, ist gleich zu Hause geblieben. Vor allem auf den Straßen waren Schnee und Glätte eine Herausforderung.