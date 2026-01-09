MENÜ
Auf der Hainichener Straße in Freiberg war es am Freitag sehr glatt. Die Polizei meldete später einen Auffahrunfall.
Auf der Hainichener Straße in Freiberg war es am Freitag sehr glatt. Die Polizei meldete später einen Auffahrunfall. Bild: Marcel Schlenkrich
Schlechte Sicht und heftiges Schneetreiben haben auf den Straßen für widrige Bedingungen gesorgt.
Schlechte Sicht und heftiges Schneetreiben haben auf den Straßen für widrige Bedingungen gesorgt. Bild: Tim Fischer
Was des Autofahrers Leid ist der Kinder Freud: Fußgänger kamen am besten mit dem Schlitten voran.
Was des Autofahrers Leid ist der Kinder Freud: Fußgänger kamen am besten mit dem Schlitten voran. Bild: Tim Fischer
„Der Entdecker“ auf dem Schlossplatz in Freiberg entdeckt eine zentimeterdicke Schneeschicht auf dem Silberweg.
„Der Entdecker“ auf dem Schlossplatz in Freiberg entdeckt eine zentimeterdicke Schneeschicht auf dem Silberweg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Ellis“ winterlicher Stresstest: So lief der Tag für die Menschen im Raum Freiberg und Flöha
Von Matthias Behrend, Cornelia Schönberg, Julia Czaja
Notaufnahme, Müllabfuhr, Pflegedienst und Schulen: Sie alle waren am Freitag mehr oder weniger von Sturmtief „Ellis“ Winterwetterkapriolen betroffen. Wie heftig war der Wintertag und für wen?

Spätestens jetzt ist der Winter in Mittelsachsen angekommen. Dichter Schneefall hat am Freitagmorgen die Wege erschwert. Wer konnte, ist gleich zu Hause geblieben. Vor allem auf den Straßen waren Schnee und Glätte eine Herausforderung.
