Erneut Sprayer in Freiberg aktiv: Dieses Mal informiert eine Zeugin die Polizei

Eine aufmerksame Anwohnerin hat in der Nacht zum Freitag zwei Sprayer in der Berthelsdorfer Straße in Freiberg bemerkt und die Polizei informiert. Beamte begaben sich daraufhin umgehend vor Ort, heißt es im Polizeibericht. Im Umfeld des Tatortes sei zunächst ein 18-Jähriger und kurz darauf unweit entfernt ein 34-Jähriger gestellt worden. Eine...