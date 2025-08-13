Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Freiberger Brauhaus wird seit Mittwoch erneut bestreikt.
Das Freiberger Brauhaus wird seit Mittwoch erneut bestreikt.
Freiberg
Erneut Streik im Freiberger Brauhaus
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten dauert der Ausstand wohl bis zur Frühschicht am Freitag. Hintergrund sind stockende Tarifverhandlungen.

Am Wochenende Brauhausfest, jetzt Streik: Beschäftigte des Freiberger Brauhauses sind am Mittwoch in den Ausstand getreten. „Die Anlagen stehen bis zur Frühschicht am Freitag“, erklärte Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten gegenüber der „Freien Presse“. Laut NGG-Landeschef Uwe Ledwig rollt zeitgleich auch bei...
