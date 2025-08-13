Erneut Streik im Freiberger Brauhaus

Freiberg
Laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten dauert der Ausstand wohl bis zur Frühschicht am Freitag. Hintergrund sind stockende Tarifverhandlungen.
Am Wochenende Brauhausfest, jetzt Streik: Beschäftigte des Freiberger Brauhauses sind am Mittwoch in den Ausstand getreten. „Die Anlagen stehen bis zur Frühschicht am Freitag“, erklärte Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten gegenüber der „Freien Presse“. Laut NGG-Landeschef Uwe Ledwig rollt zeitgleich auch bei...
