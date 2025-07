Erotik-Shop in Freiberg eröffnet: aus ehemaligem Blumenladen wird eine Intim-Boutique

Der Erotikshop „Secret Edem“ eröffnete am Donnerstagnachmittag in der Freiberger Poststraße. Eine Tochterfirma der ukrainischen Polunichka-Gruppe bietet etwa 1600 Produkte an.

So etwas hat es in Freiberg schon lange nicht mehr gegeben: Am Donnerstagnachmittag eröffnete in der Poststraße ein Erotikshop. „Secret Edem" zieht in den ehemaligen Blumenladen ein, der dort von 1997 bis 2024 betrieben wurde. Das Geschäft präsentiert sich als „Intim-Boutique" der ukrainischen Polunichka-Gruppe. Es wird von einer...