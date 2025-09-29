Erster Rückzug im Freiberger OB-Wahlkampf – Experte sieht noch einen Wackelkandidaten

Das Bewerberquintett für das Amt des Oberbürgermeisters in der Silberstadt ist auf vier Kandidaten geschrumpft. Politikwissenschaftler Janek Treiber hält einen weiteren Rückzug für wahrscheinlich.

Der erste der ursprünglich fünf Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg wirft das Handtuch. Er werde zum zweiten Wahlgang am 26. Oktober nicht noch einmal antreten, erklärte Stefan Krinke auf Anfrage der „Freien Presse“. Der 40-Jährige war als unabhängiger Einzelbewerber angetreten und mit knapp 6,5 Prozent der Stimmen mit...