Die Polizei sucht nach Vilja M. (15) aus Hermsdorf/Erzgebirge. Bild: Polizei
Die Polizei sucht nach Vilja M. (15) aus Hermsdorf/Erzgebirge. Bild: Polizei
Freiberg
Erzgebirge: Vilja M. (15) aus Hermsdorf vermisst – Polizei und Mutter bitten um Hinweise
Von Heike Hubricht
Seit Montag fehlt von Vilja M. (15) aus Hermsdorf im Erzgebirge jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Auch die Mutter, die im Raum Freiberg wohnt, bittet um Unterstützung.

Freiberg.

Die Polizei sucht nach der Schülerin Vilja M. aus Hermsdorf im Erzgebirge. Die 15-Jährige hat am Morgen des 27. Oktober ihre Unterkunft verlassen, um zur Schule zu fahren. Dort kam sie jedoch nie an – seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

„Mögliche Orte, an denen sich die Jugendliche aufhalten könnte, wurden von der Polizei überprüft“, so Lukas Reumund von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag. Bislang konnte die 15-Jährige jedoch nicht gefunden werden.

Mutter aus dem Raum Freiberg bittet um Hinweise

Viljas Mutter, die im Raum Freiberg wohnt, bittet in den sozialen Netzwerken um Hinweise zum Aufenthaltsort ihrer Tochter. Auf Nachfrage der „Freien Presse“ teilte sie mit: „Sie wurde das letzte Mal am Montag gegen 7.20 Uhr am Bahnhof Rechenberg beim Einsteigen in den Zug gesehen. Der Zug fuhr nach Holzhau und dann nach Freiberg.“

So sieht Vilja aus

Vilja ist 1,64 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange braune Haare und trägt gelegentlich eine Brille. Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Sweatjacke, grauen Leggings und weißen Sportschuhen. Sie hatte einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter Telefon 0351 4832233 zu melden. (hh)

