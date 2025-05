„Es gibt so viel Merkwürdiges“: Ramona Welcker aus Bobritzsch-Hilbersdorf und die Suche nach Christin

Ramona Welcker sucht seit über 37 Jahren nach ihrer Tochter Christin, die laut Dokumenten 1988 verstarb. Ihre Nachforschungen lassen Zweifel aufkommen, ob dies tatsächlich der Fall war.

Christin. Wie könnte sie heute aussehen? Wie heißen? Und was könnte sie gerade machen? Diese Fragen lassen Ramona Welcker aus Hilbersdorf bei Freiberg keine Ruhe. Seit über 37 Jahren. Denn sie glaubt fest daran, dass ihre am 21. Januar 1988 in der Frauenklinik Freiberg geborene Tochter Christin Dittrich noch lebt. Obwohl es in den Papieren...