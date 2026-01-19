MENÜ
Im Chemiekabinett konnten die Gäste zum Abend der offenenTür bei Chemielehrer Jörg Vogel experimentieren.
Friedrich und Vincent führten die Besucher am Freitagabend durch das Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf.
Lehrerin Anna Schmidt bei Absprachen mit den Schülern zum Abend der offenen Tür im Cottagymnasium Brand-Erbisdorf.
Im Fachkabinett Biologie konnten die Besucher Unterrichtsmaterialien ansehen und bei einem Quiz ihr Wissen testen.
Vanessa und Moritz vertraten den Schülerrat des Cottagymnasiums Brand-Erbisdorf und informierten über Jahrbuch und Schulfunk.
Michel Fürtig (2.v.r.) leitet das Ganztagsangebot der Sanitäter.
Der Kunstunterricht verbindet traditionelle und digitale Kunst.
Das Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf stellte sich am Freitag zum Abend der offenen Tür vor.
Freiberg
„Es ist ein cooles Event“: Schüler führen durchs Cottagymnasium Brand-Erbisdorf
Von Mathias Herrmann
Mit dem Ende der Grundschule stellt sich für Schüler die Frage, welche Schule sie ab der fünften Klasse besuchen werden. Am Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf lernen rund 950 Schüler aus 63 Orten.

Informationen aus erster Hand: Zum Abend der offenen Tür haben Schülerinnen und Schüler das Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf vorgestellt. Die Fünft- bis Zwölftklässler führten naturwissenschaftliche Experimente durch und zeigten, welche Möglichkeiten Sprachunterricht bietet. Anna Schmidt, Fachschaftsleiterin Spanisch, sagt: „Unsere...
