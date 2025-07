Es war einmal ... Festung Königstein feiert am Sonntag Märchenfest

Kinder können sich in ihre Lieblingsfiguren verwandeln und dazu gibt es ein Programm mit Lesungen, Schauspiel und Musik.

Die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz entführt am Sonntag in die geheimnisvolle Welt alter Erzählungen. Bei „Es war einmal… – Ein Märchenfest!“ erleben Familien im historischen Ambiente auf dem Gipfel des gleichnamigen Tafelberges ein Programm mit Lesungen, Schauspiel und Musik. Thematischer Schwerpunkt der zehnten Auflage...