Eskalation im Discounter: Bewährungsstrafe für 24-Jährige

Ein Ladendiebstahl endete im November 2024 in einer Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften und der Polizei. Dafür musste sich eine 24-jährige Frau vor dem Amtsgericht Freiberg verantworten.

Weil eine Ladendiebin in einem Discounter nach ihrem Auffliegen aggressiv wurde und sich gegen ihre Festsetzung wehrte, musste sie sich vor dem Amtsgericht verantworten. Sie hatte laut Anklage Schokoriegel, Milch und Kosmetikartikel im Gesamtwert von 25,71 Euro eingesteckt. Die Angeklagte verstaute die Waren in ihrer Jacke und wollte ohne zu...