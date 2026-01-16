MENÜ
Wegen Diebstahls mit Waffenbesitz musste sich ein 24-jährige vor dem Amtsgericht verantworten.
Acht Monate auf Bewährung wegen Diebstahls mit Waffenbesitz.
Wegen der positiven Sozialprognose gab es eine geringe Strafe.
Freiberg
Eskalation im Discounter: Bewährungsstrafe für 24-Jährige
Von Mathias Herrmann
Ein Ladendiebstahl endete im November 2024 in einer Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften und der Polizei. Dafür musste sich eine 24-jährige Frau vor dem Amtsgericht Freiberg verantworten.

Weil eine Ladendiebin in einem Discounter nach ihrem Auffliegen aggressiv wurde und sich gegen ihre Festsetzung wehrte, musste sie sich vor dem Amtsgericht verantworten. Sie hatte laut Anklage Schokoriegel, Milch und Kosmetikartikel im Gesamtwert von 25,71 Euro eingesteckt. Die Angeklagte verstaute die Waren in ihrer Jacke und wollte ohne zu...
