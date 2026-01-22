MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pia Weißenberg vom Landratsamt Mittelsachsen: „Fachkräftesicherung ist eine fortwährende Aufgabe.“
Pia Weißenberg vom Landratsamt Mittelsachsen: „Fachkräftesicherung ist eine fortwährende Aufgabe.“ Bild: Landratsamt/Archiv
Pia Weißenberg vom Landratsamt Mittelsachsen: „Fachkräftesicherung ist eine fortwährende Aufgabe.“
Pia Weißenberg vom Landratsamt Mittelsachsen: „Fachkräftesicherung ist eine fortwährende Aufgabe.“ Bild: Landratsamt/Archiv
Freiberg
„Fachkräfteallianz Mittelsachsen“ stimmt Projekte enger ab
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fachkräfte fehlen – und Mittelsachsen will 2026 enger zusammenrücken: 14 Partner haben in Döbeln neue Absprachen getroffen. Worum es geht und welche Projekte jetzt im Fokus stehen.

Die „Fachkräfteallianz Mittelsachsen“ ist mit einem klaren Bekenntnis zur Zusammenarbeit ins Jahr 2026 gestartet, teilte das Landratsamt Mittelsachsen mit. Bei der ersten Beratung des Jahres in Döbeln hätten sich die derzeit 14 Partner aus Wirtschaft, Bildung, Verwaltung und weiteren Institutionen darauf verständigt, Projekte und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
1 min.
Mittelsachsen: Landrat Krüger lädt zur Bürgersprechstunde
Landrat Sven Krüger: „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein.“
Was läuft gut – und was nicht? Landrat Sven Krüger nimmt sich Zeit für Bürgeranliegen. Wie man mit ihm ins Gespräch kommt.
Farhard Salmanian
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
14:30 Uhr
1 min.
Döbeln: Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt – Zeugen gesucht
Ermittlungen nach mehreren Mülltonnenbränden in Döbeln laufen.
In Döbeln brannten in der Nacht mehrere Mülltonnen. Die Polizei ermittelt – auch wegen eines möglichen Zusammenhangs mit einem anderen Fall.
Farhard Salmanian
Mehr Artikel