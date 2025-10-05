Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Silberstadtbahn in Freiberg hat wieder ihren Dienst aufgenommen. Bild: Eckardt Mildner
Die Silberstadtbahn in Freiberg hat wieder ihren Dienst aufgenommen. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Fahrer gesucht – sonst droht der Silberstadtbahn 2026 der Stillstand
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die Silberstadtbahn ist ein Muss für Touristen in Freiberg. Doch ohne neuen Fahrer droht 2026 der Stillstand. Bewerben Sie sich!

Wenn sich kein neuer Fahrer findet, bleibt die Silberstadtbahn 2026 stehen. Damit das neongrüne Bähnel weiter seine Runden durch die Freiberger Altstadt bis zur Reichen Zeche dreht, sucht der Betreiber ab Frühjahr dringend Verstärkung.
