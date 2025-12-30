Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montag in Dresden – Verspätung auch am Dienstag

Vergebliches Warten in Chemnitz und Freiberg: Beim IC 2270 fehlten am Montag plötzlich zwei wichtige Halte. Eine Verspätung gibt es auch am Dienstag.

Der Intercity 2270 ist am Montag nicht planmäßig in Chemnitz gestartet. Dort sollte der auch Ostseeexpress genannte IC eigentlich 8.26 Uhr abfahren. Auch in Freiberg hielt der Intercity nicht, der bis Dresden zugleich als Regionalexpress 17 verkehrt. Der Grund: Weil das ursprünglich vorgesehene Fahrzeug eine technische Störung hatte, konnte...