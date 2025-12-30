MENÜ
  • Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montag in Dresden – Verspätung auch am Dienstag

Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht.
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht. Bild: Seidel
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht.
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht. Bild: Seidel
Update
Freiberg
Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montag in Dresden – Verspätung auch am Dienstag
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vergebliches Warten in Chemnitz und Freiberg: Beim IC 2270 fehlten am Montag plötzlich zwei wichtige Halte. Eine Verspätung gibt es auch am Dienstag.

Der Intercity 2270 ist am Montag nicht planmäßig in Chemnitz gestartet. Dort sollte der auch Ostseeexpress genannte IC eigentlich 8.26 Uhr abfahren. Auch in Freiberg hielt der Intercity nicht, der bis Dresden zugleich als Regionalexpress 17 verkehrt. Der Grund: Weil das ursprünglich vorgesehene Fahrzeug eine technische Störung hatte, konnte...
