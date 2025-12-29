Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montagvormittag in Dresden

Freiberg
Vergebliches Warten in Chemnitz und Freiberg: Beim IC 2270 fehlten am Montag plötzlich zwei wichtige Halte. Was war der Grund?
Der Intercity 2270 ist am Montag nicht planmäßig in Chemnitz gestartet. Dort sollte der auch Ostseeexpress genannte IC eigentlich 8.26 Uhr abfahren. Auch in Freiberg hielt der IC nicht. Grund: Weil das ursprünglich vorgesehene Fahrzeug eine technische Störung hatte, konnte der Zug nicht wie geplant in Chemnitz starten. Ein Ersatzzug stand erst...
