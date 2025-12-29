MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht.
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht. Bild: Seidel
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht.
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht. Bild: Seidel
Freiberg
Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montagvormittag in Dresden
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vergebliches Warten in Chemnitz und Freiberg: Beim IC 2270 fehlten am Montag plötzlich zwei wichtige Halte. Was war der Grund?

Der Intercity 2270 ist am Montag nicht planmäßig in Chemnitz gestartet. Dort sollte der auch Ostseeexpress genannte IC eigentlich 8.26 Uhr abfahren. Auch in Freiberg hielt der IC nicht. Grund: Weil das ursprünglich vorgesehene Fahrzeug eine technische Störung hatte, konnte der Zug nicht wie geplant in Chemnitz starten. Ein Ersatzzug stand erst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:55 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 29.12.2025
 10 Bilder
Heiß und kalt: Ein Straßenkünstler führt bei Schneefall eine Feuershow im russischen St. Petersburg auf.
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
22.09.2025
1 min.
IC 2272 ohne Halt in Chemnitz und Freiberg: Zug fährt am Montag erst ab Dresden
Der IC 2272, der derzeit nur bis Rostock fährt, tourte am Montag nicht ab Chemnitz und Freiberg.
Am Montagmorgen fuhr der IC 2272 zwischen Chemnitz und Dresden nicht. Auch Passagiere in Freiberg warteten umsonst. Was war der Grund?
Heike Hubricht
28.12.2025
3 min.
Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main.
Dichtes Gedränge herrschte beim Wintermarkt in Oelsnitz. Worin besteht der besondere Reiz dieser nachweihnachtlichen Veranstaltung?
Heike Mann
21:06 Uhr
5 min.
Putin wirft Kiew Angriff auf Residenz vor - Selenskyj: Lüge
Kremlchef Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump (r) haben ein weiteres Telefongespräch zur Lage im Ukraine-Krieg geführt. (Archivbild)
Kremlchef Putin will seine Position bei den Verhandlungen über ein Kriegsende prüfen. Darüber und über einen angeblichen Angriff Kiews auf seine Residenz hat er auch US-Präsident Trump informiert.
Ulf Mauder und Anna Ringle, dpa
24.11.2025
2 min.
Intercitys von Rostock nach Chemnitz über Freiberg am Montagabend mit Verspätung
Der IC von Rostock über Berlin, Dresden und Freiberg nach Chemnitz wurde am Montag umgeleitet.
Der IC 2271 und der IC 2273 von Rostock über Berlin, Dresden und Freiberg nach Chemnitz mussten am Montagabend einen Umweg machen. Wie ist der aktuelle Stand?
Heike Hubricht
Mehr Artikel