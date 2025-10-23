Falschparker blockiert Straße: Freiberger Polizei ermittelt

Freiberg
Ein Audi soll auf der Straße geparkt und andere Fahrzeuge behindert haben. Wer hat etwas gesehen?
Die Polizei Freiberg ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung. Ein Autofahrer (54) hatte Anzeige erstattet. Danach soll in der Straße Platz der Oktoberopfer, zwischen Erbische Straße und Korngasse, ein silberfarbener Audi auf der Straße geparkt haben, sodass der Zeuge mit seinem VW nicht wegfahren konnte. Ebenso mussten offenbar weitere...
