Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Luftaufnahme des Gebietes um den Freiberger Obermarkt. F
Eine Luftaufnahme des Gebietes um den Freiberger Obermarkt. F Bild: oto: Jörg Seelig/Archiv
Bürgermeister Martin Seltmann (von links) mit den Kalendermachern Joachim und Stefan Link.
Bürgermeister Martin Seltmann (von links) mit den Kalendermachern Joachim und Stefan Link. Bild: Eckardt Mildner
Stefan Link berichtete über die Entwicklung der „Freiberger Bilder“ seit ihrer Erstauflage 1996.
Stefan Link berichtete über die Entwicklung der „Freiberger Bilder“ seit ihrer Erstauflage 1996. Bild: Eckardt Mildner
Eine Luftaufnahme des Gebietes um den Freiberger Obermarkt. F
Eine Luftaufnahme des Gebietes um den Freiberger Obermarkt. F Bild: oto: Jörg Seelig/Archiv
Bürgermeister Martin Seltmann (von links) mit den Kalendermachern Joachim und Stefan Link.
Bürgermeister Martin Seltmann (von links) mit den Kalendermachern Joachim und Stefan Link. Bild: Eckardt Mildner
Stefan Link berichtete über die Entwicklung der „Freiberger Bilder“ seit ihrer Erstauflage 1996.
Stefan Link berichtete über die Entwicklung der „Freiberger Bilder“ seit ihrer Erstauflage 1996. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Fast eine Milliarde Euro floss in die Freiberger Altstadt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Zentrum der Silberstadt ist in den vergangenen drei Jahrzehnten herausgeputzt worden. Zeugnis von den Erfolgen legt auch der Kalender „Freiberger Bilder“ ab.

In den vergangenen drei Jahrzehnten sind rund 100 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Freistaat in die Sanierung der Freiberger Altstadt geflossen. Die Silberstadt selbst legte etwa 27 Millionen Euro dazu; inklusive privater Gelder sind fast eine Milliarde Euro in die Bausubstanz geflossen. Diese Zahlen gehen aus der Broschüre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
24.11.2025
1 min.
Adventskalender der Freiberger Lions: Jetzt stehen die Gewinnzahlen fest
Spannende Gewinne für den guten Zweck: Der Lions Club Freiberg verlost unter Notaraufsicht Preise im Wert von 18.000 Euro. Die Kalender sind begehrt.
Steffen Jankowski
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
20.11.2025
1 min.
Feierstunde: Kalender „Freiberger Bilder“ erlebt seine 30. Auflage
Ein Vater-Sohn-Gespann hält seit drei Jahrzehnten Impressionen aus der Silberstadt in Kalendern fest. Das Jubiläum wird jetzt gefeiert.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel