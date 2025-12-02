Fast eine Milliarde Euro floss in die Freiberger Altstadt

Das Zentrum der Silberstadt ist in den vergangenen drei Jahrzehnten herausgeputzt worden. Zeugnis von den Erfolgen legt auch der Kalender „Freiberger Bilder“ ab.

In den vergangenen drei Jahrzehnten sind rund 100 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Freistaat in die Sanierung der Freiberger Altstadt geflossen. Die Silberstadt selbst legte etwa 27 Millionen Euro dazu; inklusive privater Gelder sind fast eine Milliarde Euro in die Bausubstanz geflossen. Diese Zahlen gehen aus der Broschüre... In den vergangenen drei Jahrzehnten sind rund 100 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Freistaat in die Sanierung der Freiberger Altstadt geflossen. Die Silberstadt selbst legte etwa 27 Millionen Euro dazu; inklusive privater Gelder sind fast eine Milliarde Euro in die Bausubstanz geflossen. Diese Zahlen gehen aus der Broschüre...