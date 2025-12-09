Fast vergessene Volkskunst: In Sayda gibt es eine Werkstatt für Leuchterspinnen

Freiberg
Arndt Lorenz brachte sich das Drechseln selbst bei. Bis heute hat der Erzgebirger Freude daran, immer wieder neue Leuchterformen auszuprobieren. - Besuch in einer Werkstatt mit Seltenheitswert.
Leuchterspinnen – Erzgebirgern ist klar, dass es sich dabei nicht um eine Deko-Idee für Halloween handelt. Doch überall sonst ist dieser Begriff erklärungsbedürftig. Gemeint ist eine Art Kronleuchter, bei dem alle Glasbestandteile – Säule, Arme, Tüllen, Perlenketten und Behang - aus Holz gedrechselt werden.
