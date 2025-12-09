Fast vergessene Volkskunst: In Sayda gibt es eine Werkstatt für Leuchterspinnen

Arndt Lorenz aus Sayda fertigt in seiner Werkstatt seit über 30 Jahren Leuchterspinnen. Bild: Eckardt Mildner

Fürs Lackieren der Einzelteile verwendet Arndt Lorenz Nitrolack. Bild: Eckardt Mildner

Holzfarben oder farbig lackiert? Beide Ausführungen der Leuchter haben ihren Reiz. Bild: Eckardt Mildner

Der prächtige Leuchter im Hintergrund ist ein Laufleuchter - Teelichter bringen das Flügelrad zum Drehen. Bild: Eckardt Mildner

Mit einer Drechselbank im Haus wuchs Arndt Lorenz auf. Natürlich steht auch eine in seiner Werkstatt in Sayda. Bild: Eckardt Mildner

Zeichnung für eine Leuchterspinne in der Werkstatt von Arndt Lorenz in Sayda Bild: Eckhardt Mildner

Diese Leuchterspinne fertigte Arndt Lorenz vor 27 Jahren. Besonders knifflig ist die Hohlwund-Drechselarbeit im oberen Teil. Bild: Eckardt Mildner

Manchmal probiert Arndt Lorenz eine ganz neue Form - dieser Leuchter könnte von Bauhaus-Spielzeug inspiriert sein. Bild: Siiri Klose