Fasten-Tagebuch: Ab heute gegen Fälschungen

Am 26. Tag des Besitzfastens entwurzle ich eine Plastikpflanze. Auch ohne grünen Daumen kann ich auf Naturguttäuschungen vorerst verzichten.

Der 26. Tag meines Besitzfastens gebe ich ein kleines Plastikbäumchen ab. Es stand seit nun mehr zwei Jahren auf einem Bücherstapel neben meiner Waschmaschine und vermittelte eher schlecht als recht ein gewisses Natur-Feeling. Dabei ist mir das eigentlich ziemlich wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass Pflanzen jede Art von Wohnung oder...