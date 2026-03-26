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ZEITUNG
Von dieser Plastikpflanze wird heute Abschied genommen.
Von dieser Plastikpflanze wird heute Abschied genommen. Foto: Ellis Kupfer
Von dieser Plastikpflanze wird heute Abschied genommen.
Von dieser Plastikpflanze wird heute Abschied genommen. Foto: Ellis Kupfer
Meinung
Freiberg
Fasten-Tagebuch: Ab heute gegen Fälschungen
Redakteur
Von Ellis Kupfer
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Am 26. Tag des Besitzfastens entwurzle ich eine Plastikpflanze. Auch ohne grünen Daumen kann ich auf Naturguttäuschungen vorerst verzichten.

Der 26. Tag meines Besitzfastens gebe ich ein kleines Plastikbäumchen ab. Es stand seit nun mehr zwei Jahren auf einem Bücherstapel neben meiner Waschmaschine und vermittelte eher schlecht als recht ein gewisses Natur-Feeling. Dabei ist mir das eigentlich ziemlich wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass Pflanzen jede Art von Wohnung oder...
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