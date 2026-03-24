Fasten-Tagebuch: Alles ist möglich

Am 24. Tag meines Besitzfastens schweift mein Blick von einer Besitz-Problemstelle zur nächsten. Und das fordert Opfer.

Am 24. Tag des Fastens gebe ich einen Reiseführer für den Osten Kanadas an eine Freundin ab, die hoffentlich mehr mit ihm anfangen kann, als ich es konnte. Über die Belastbarkeit der Bretter in meinem Küchenschrank habe ich in diesem Fasten-Tagebuch ja bereits ausgiebig geschrieben - deshalb wanderte mein Fokus heute von der Küche in das...