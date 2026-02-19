Fasten-Tagebuch: Badewannenränder sind keine natürlichen Habitate

Freiberg
Am 2. Tag meines Besitzfastens verabschiede ich mich von zwei Tassen - und das, obwohl ich jahrelang leidenschaftliche Teetassensammlerin gewesen bin. Ab wann ist eine Sammlung groß genug?
Ich über mich darin, auszutrinken, was ich gebrüht habe und wegzuräumen, was ich hab stehen lassen und doch komme ich häufig nach einem langen Arbeitstag nach Hause und finde halb ausgetrunkene Tassen auf dem Badewannenrand, meinem Nachttisch, dem Fenstersims und auf der Heizung im Flur. Offensichtlich ist das Teil meiner Trinkkultur und...
