Fasten-Tagebuch: Das Ass im Ärmel

Freiberg
Der 25. Tag des Besitzfastens lässt meine Leidenschaft für Kartenspiele neu entflammen. Auch wenn ich nicht alle behalten kann.
Am 25. Tag meines Besitzfastens werfe ich zwei Kartendecks ab. Als leidenschaftliche Kartenspielerin nicht leicht, aber nötig. Vor allem Rommé und Mau Mau haben es mir angetan. Wir spielen oft Karten und heute auch mit einem Erfolgserlebnis für mich. Auf meine Pik-Dame legt mein Gegenüber einen Pik-König, den ich sogleich mit einem...
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