MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Karten der beiden Kartendecks - eines in Reisegröße, das andere in einer Spielkarten-gewöhnlichen Größe.
Die Karten der beiden Kartendecks - eines in Reisegröße, das andere in einer Spielkarten-gewöhnlichen Größe. Foto: Ellis Kupfer
Die Karten der beiden Kartendecks - eines in Reisegröße, das andere in einer Spielkarten-gewöhnlichen Größe.
Die Karten der beiden Kartendecks - eines in Reisegröße, das andere in einer Spielkarten-gewöhnlichen Größe. Foto: Ellis Kupfer
Meinung
Freiberg
Fasten-Tagebuch: Das Ass im Ärmel
Redakteur
Von Ellis Kupfer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 25. Tag des Besitzfastens lässt meine Leidenschaft für Kartenspiele neu entflammen. Auch wenn ich nicht alle behalten kann.

Am 25. Tag meines Besitzfastens werfe ich zwei Kartendecks ab. Als leidenschaftliche Kartenspielerin nicht leicht, aber nötig. Vor allem Rommé und Mau Mau haben es mir angetan. Wir spielen oft Karten und heute auch mit einem Erfolgserlebnis für mich. Auf meine Pik-Dame legt mein Gegenüber einen Pik-König, den ich sogleich mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
Von Ellis Kupfer
2 min.
20.03.2026
2 min.
Fasten-Tagebuch: Weniger auf Brettern
Meinung
Redakteur
21 von 26 wegzugeben ist kein schlechter Schnitt.
Am 23. Tag meines Besitzfastens trenne ich mich von 21 Bierdeckeln - weil fünf völlig ausreichen aus, um Kaffee und Tee von Möbeln zu trennen.
Ellis Kupfer
Von Ellis Kupfer
2 min.
19.03.2026
2 min.
Fasten-Tagebuch: Keine Geschichte
Meinung
Redakteur
Kabelsalate werden nicht selten in verschlossenen Kisten versteckt.
Am 22. Tag meines Besitzfastens widme ich mich einem Wirrwarr aus Kabeln, das ganz ohne Ästhetik oder Schönheit auskommt. Ich bemerke: Nicht alles hängt mir am Herzen.
Ellis Kupfer
Mehr Artikel