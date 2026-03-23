Fasten-Tagebuch: Den Schaden vergolden

Freiberg
Der 23. Tag des Besitzfastens holt Verdrängtes ans Tageslicht und lässt Sekundenkleber alt aussehen.
Am heutigen Fasten-Tag bedauere ich die Scherben, die einst meinen Lieblingsteller bildeten. Was habe ich geweint, als er kaputt ging. Krokodilstränen waren das. Als dann alle Tränen getrocknet waren, sammelte ich die fünf sauber zersprungenen Scherben aus der Spüle (zuvor war eine meiner 21 Tassen mit vollen Schwung abgestürzt). Die Scherben...
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