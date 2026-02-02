MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf den Spuren der Orgelbaukunst im Silbermann-Haus am Schlossplatz.
Auf den Spuren der Orgelbaukunst im Silbermann-Haus am Schlossplatz. Bild: Detlev Mueller
Auf den Spuren der Orgelbaukunst im Silbermann-Haus am Schlossplatz.
Auf den Spuren der Orgelbaukunst im Silbermann-Haus am Schlossplatz. Bild: Detlev Mueller
Freiberg
Ferienprogramm im Silbermann-Haus: Kinder bauen eigene Holzpfeifen
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Ferien wird das Silbermann-Haus zur Werkstatt: Kinder ab 5 Jahren bauen am 12. und 19. Februar eigene Holzpfeifen und entdecken das Handwerk.

In den Winterferien lädt das Silbermann-Haus am Schlossplatz Kinder ab fünf Jahren ein, die historische Orgelbaukunst zu entdecken. Im Rahmen der Ausstellung „Silberklang & Handwerkskunst“ wird am 12. und 19. Februar die Schauwerkstatt belebt. Jeweils um 15 Uhr sowie um 15.30 Uhr können die Teilnehmer unter der fachkundigen Anleitung eigene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
14:00 Uhr
1 min.
Ferienprogramm im Silbermann-Haus: Kinder bauen eigene Orgel
Auf den Spuren der Orgelbaukunst im Silbermann-Haus am Schlossplatz.
In den Ferien wird das Silbermann-Haus zur Werkstatt: Kinder ab 8 Jahren bauen am 10. und 17. Februar eine eigene Orgel und entdecken das Handwerk.
Luisa Ederle
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
23.01.2026
1 min.
Silbermann-Haus Freiberg: Bach erklingt in intimer Hausmusik
Freiberger Silbermannhaus: Ulrike Wolf und Michael Schönheit spielen am 8. Februar Bach.
Ulrike Wolf und Michael Schönheit spielen am 8. Februar Bach im Silbermann-Haus Freiberg. Zwei Konzerte zeigen Hausmusik mit Traversflöte und Spinett.
Farhard Salmanian
Mehr Artikel