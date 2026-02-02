Ferienprogramm im Silbermann-Haus: Kinder bauen eigene Holzpfeifen

Freiberg
In den Ferien wird das Silbermann-Haus zur Werkstatt: Kinder ab 5 Jahren bauen am 12. und 19. Februar eigene Holzpfeifen und entdecken das Handwerk.
In den Winterferien lädt das Silbermann-Haus am Schlossplatz Kinder ab fünf Jahren ein, die historische Orgelbaukunst zu entdecken. Im Rahmen der Ausstellung „Silberklang & Handwerkskunst“ wird am 12. und 19. Februar die Schauwerkstatt belebt. Jeweils um 15 Uhr sowie um 15.30 Uhr können die Teilnehmer unter der fachkundigen Anleitung eigene...
