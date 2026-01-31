MENÜ
Auf den Spuren der Orgelbaukunst im Silbermann-Haus am Schlossplatz.
Auf den Spuren der Orgelbaukunst im Silbermann-Haus am Schlossplatz.
Freiberg
Ferienprogramm im Silbermann-Haus: Kinder bauen eigene Orgel
Redakteur
Von Luisa Ederle
In den Ferien wird das Silbermann-Haus zur Werkstatt: Kinder ab 8 Jahren bauen am 10. und 17. Februar eine eigene Orgel und entdecken das Handwerk.

In den Winterferien lädt das Silbermann-Haus am Schlossplatz Kinder ab acht Jahren dazu ein, die Geheimnisse des Orgelbaus zu entdecken. Jeweils am Dienstag, den 10. und 17. Februar, ab 15 Uhr können Teilnehmer ein spielbares Modell aus Einzelteilen zusammensetzen. In der Schauwerkstatt der Ausstellung „Silberklang & Handwerkskunst“ wird die...
