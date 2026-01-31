Ferienprogramm im Silbermann-Haus: Kinder bauen eigene Orgel

In den Ferien wird das Silbermann-Haus zur Werkstatt: Kinder ab 8 Jahren bauen am 10. und 17. Februar eine eigene Orgel und entdecken das Handwerk.

In den Winterferien lädt das Silbermann-Haus am Schlossplatz Kinder ab acht Jahren dazu ein, die Geheimnisse des Orgelbaus zu entdecken. Jeweils am Dienstag, den 10. und 17. Februar, ab 15 Uhr können Teilnehmer ein spielbares Modell aus Einzelteilen zusammensetzen. In der Schauwerkstatt der Ausstellung „Silberklang & Handwerkskunst“ wird die...