Fernsehstar holt Erinnerungen an Blutsamstag in Freiberg zurück

Das Jahr 1923 war politisch auch für die Stadt eine Zäsur. Der bekannte Schauspieler Roman Knižka gab in Freiberg gemeinsam mit dem Bläserquintett Opus 45 eine unterhaltsame Geschichtsstunde.

Mit 29 Toten, 22 Schwerverletzten und etwa 60 Leichtverletzten erlebte Freiberg am 27. Oktober vor 100 Jahren einen grausamen Tag. Noch heute erinnert der Name „Platz der Oktoberopfer“ in der Stadt an das Blutbad während der Zeit der Weimarer Republik. Die Reichswehr marschierte damals - wie in anderen sächsischen Orten - in Freiberg ein und...