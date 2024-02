Feuer in Clausnitzer Windkraftanlage: Schaden noch unklar

Eine mehr als 60 Meter hohe Windkraftanlage in Clausnitz stand in Flammen. Die Ursache des Feuers ist bisher noch unbekannt und die Gefahr noch nicht gebannt.

Nach dem Brand einer mehr als 60 Meter hohen Windkraftanlage am Dienstagnachmittag in Clausnitz an der Geleitstraße liegt bisher keine Ursache für das Feuer vor. Auch Aussagen zum Ausmaß des Schadens kann die Agrargenossenschaft Clausnitz als Besitzer der Anlage noch nichts sagen. Das erklärte Kerstin Pahlke, eine der beiden Vorstände am...