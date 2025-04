Feueralarm in Brand-Erbisdorf: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Ein Einsatz am Mittwochmorgen rief Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste auf den Plan.

Am Mittwochmorgen sind Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wegen eines Brandes in der Ottengasse in Brand-Erbisdorf geeilt. Darüber berichtet die Polizeidirektion. Nach derzeitigen Kenntnisstand war es dort im Kellerbereich eines Einfamilienhauses zum Brand von gelagerten Gegenständen gekommen. Die Flammen griffen auch auf eine Sauna über....