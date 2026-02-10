MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Feuerwehreinsatz gab es in der Nacht zum Montag in der Freiberger Altstadt.
Einen Feuerwehreinsatz gab es in der Nacht zum Montag in der Freiberger Altstadt. Bild: Haertelpress
Einen Feuerwehreinsatz gab es in der Nacht zum Montag in der Freiberger Altstadt.
Einen Feuerwehreinsatz gab es in der Nacht zum Montag in der Freiberger Altstadt. Bild: Haertelpress
Freiberg
Feuerwehreinsatz in Freiberger Altstadt: Das war der Grund
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zum Montag rückte die Feuerwehr in die Freiberger Altstadt aus.

Einen Feuerwehreinsatz hat es in der Nacht zum Montag in der Freiberger Altstadt gegeben. Laut Anwohnern standen gegen 4 Uhr mehrere Feuerwehrfahrzeuge im Bereich Buttermarkt/Enge Gasse. Wie Jana Lützner, die Leiterin des Freiberger Ordnungsamtes, am Dienstag auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, handelte es sich um einen Einsatz zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
19.01.2026
1 min.
Großeinsatz in Freiberg: Feuerwehr rückt nachts zur Karl-Kegel-Straße aus
Großeinsatz am Sonntag gegen 22.35 Uhr auf der Karl-Kegel-Straße in Freiberg – Fehlalarm.
Ein Anruf löste am Sonntag einen Großeinsatz in Freiberg aus. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort – doch es war ein Fehlalarm.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
04.02.2026
1 min.
Großbrand in Kleinschirma: Drehleiter der Feuerwehr Freiberg beschädigt
Eine ähnliche Drehleiter der Feuerwehr Freiberg wurde beim Großbrand beschädigt.
Der Schaden entstand durch eine Durchzündung. Vorerst ist die Drehleiter nicht im Betrieb.
Johanna Klix
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
Mehr Artikel