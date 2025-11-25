Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michelle Putnins bringt mit Churros spanisches Flair auf den Christmarkt.
Michelle Putnins bringt mit Churros spanisches Flair auf den Christmarkt. Bild: Mathias Herrmann
Finnischen Glühwein gibt es bei Antje Chantal aus den neuen Weihnachtstassen.
Finnischen Glühwein gibt es bei Antje Chantal aus den neuen Weihnachtstassen. Bild: Mathias Herrmann
Lijanne Köllner (r.) und Gabriel Flierler (l.) vom Gemüsehaus sind Anlaufpunkt für alle Freunde veganen Essens.
Lijanne Köllner (r.) und Gabriel Flierler (l.) vom Gemüsehaus sind Anlaufpunkt für alle Freunde veganen Essens. Bild: Mathias Herrmann
Über 50 Stände bieten Leckeres von Glühwein bis Essen an.
Über 50 Stände bieten Leckeres von Glühwein bis Essen an. Bild: Mathias Herrmann
Michelle Putnins bringt mit Churros spanisches Flair auf den Christmarkt.
Michelle Putnins bringt mit Churros spanisches Flair auf den Christmarkt. Bild: Mathias Herrmann
Finnischen Glühwein gibt es bei Antje Chantal aus den neuen Weihnachtstassen.
Finnischen Glühwein gibt es bei Antje Chantal aus den neuen Weihnachtstassen. Bild: Mathias Herrmann
Lijanne Köllner (r.) und Gabriel Flierler (l.) vom Gemüsehaus sind Anlaufpunkt für alle Freunde veganen Essens.
Lijanne Köllner (r.) und Gabriel Flierler (l.) vom Gemüsehaus sind Anlaufpunkt für alle Freunde veganen Essens. Bild: Mathias Herrmann
Über 50 Stände bieten Leckeres von Glühwein bis Essen an.
Über 50 Stände bieten Leckeres von Glühwein bis Essen an. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Finnischer Lachs, Churros und Zwiebelringe: eine Essens-Reise über den Freiberger Christmarkt
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Freiberger Christmarkt überrascht mit einer kulinarischen Vielfalt! Ob herzhaft, süß oder klassisch – über 50 Hütten bieten für jeden Appetit und Gaumen etwas Köstliches an.

Was gehört zum Essen auf einem Christmarkt? Für viele ist es die Bratwurst. Zu Recht, denn sie ist ein traditioneller Vertreter des Weihnachtsmarktes. Doch wer gemütlich durch die Gänge auf dem Freiberger Christmarkt bummelt, wird entdecken, dass der Markt mehr zu bieten hat als Grillspezialitäten aus Sachsen und Thüringen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
18:15 Uhr
2 min.
Märchenumzug und Kinderlachen: Die ersten Bilder zum Start des Freiberger Christmarkts
 9 Bilder
Ein Fest voller Magie: Der Freiberger Christmarkt startet mit einem Märchenumzug, der Herzen erwärmt.
Mathias Herrmann
13.11.2025
4 min.
Vom Dippl bis zur Pasta: Zwölf Neuheiten rund um den Freiberger Christmarkt
Der Christmarkt in Freiberg gilt als einer der schönsten in Deutschland.
In zehn Tagen öffnet der 34. Freiberger Christmarkt. Das Programm ist üppig. Vieles ist altbewährt, einiges neu. Hier ein paar Tipps und die Antwort auf die Frage: Wo gibt es Gratis-Glühwein?
Cornelia Schönberg
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
Mehr Artikel