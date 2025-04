Fischerbaude in Holzhau: Die fünfte Generation zapft nun mit

Wandern, biken, langlaufen: Die Fischerbaude ist im Erzgebirge ein Dreh- und Angelpunkt für Ausflügler. Was den Charme einer Baude ausmacht, erklärt das Vater-Tochter-Duo auf ganz eigene Art.

8 Uhr morgens auf knapp 800 Metern: Mit einem Kaffee in der Hand den Blick übers Erzgebirge schweifen lassen, das hat was. Udo Weise (58) liebt diesen unverbauten Ausblick. Seit 30 Jahren ist er Wirt der „Fischerbaude“ - eines der ältesten Gasthäuser in Holzhau - einen Katzensprung entfernt von der tschechischen Grenze. Es war mal ein...