MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Freibergs Bürgermeister Martin Seltmann lobt die Kreativität in der Montanregion.
Freibergs Bürgermeister Martin Seltmann lobt die Kreativität in der Montanregion. Bild: Mathias Herrmann
Freibergs Bürgermeister Martin Seltmann lobt die Kreativität in der Montanregion.
Freibergs Bürgermeister Martin Seltmann lobt die Kreativität in der Montanregion. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Förderpreis für Montanregion: Bewerber für Welterbe-Auszeichnung stehen fest
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Bewerbungen aus der gesamten Montanregion Erzgebirge für den sechsten Förderpreis sind eingegangen. Entscheidung des Kuratoriums fällt im März.

Für den sechsten Förderpreis der Silberstadt zur Welterbe-Region sind viele Bewerbungen eingegangen. Die Vorschläge stammen aus dem gesamten Gebiet zwischen Altenberg und Aue sowie aus Freiberg. Ziel ist die Würdigung innovativer Projekte, die das industrielle Erbe bewahren. Die Konzepte reichen von der Denkmalpflege bis zum Tourismus....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
12:30 Uhr
1 min.
Welterbe entdecken: Gewinnspiele für Familien in Freiberg
In der Tourist-Info finden Interessierte den Silberstädter und den Kinderstadtplan.
Die Silberstadt lädt mit dem Magazin „Silberstädter“ und einem Kinderstadtplan zur Rätseltour ein. Teilnehmern winken Preise und Erlebnisse.
Luisa Ederle
03.12.2025
2 min.
Freiberg vergibt 5000-Euro-Förderpreis zur Bewahrung des montanen Erbes im Erzgebirge
Die Muldenhütten, im Bild das Zylindergebläse, gehören zum Welterbe.
Beim 6. Förderpreis Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí sind kreative Ansätze zur Bekanntmachung des Welterbes gefragt. Interessierte können sich bis zum 31. Dezember bewerben.
Holk Dohle
15:50 Uhr
1 min.
Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt
Bick auf die St.-Margarethen-Kirche in Kirchberg.
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Lutz Kirchner
15:48 Uhr
2 min.
Nationalspielerin Hoffmann verlässt RB Leipzig
Leipzigs Giovanna Hoffmann wird RB Leipzig zum Saisonende verlassen. (Archivbild)
Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen personell einen hochkarätigen Abgang hinnehmen. Eine Nationalspielerin verlässt den Bundesligisten.
Mehr Artikel