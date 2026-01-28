Förderpreis für Montanregion: Bewerber für Welterbe-Auszeichnung stehen fest

Freiberg
Viele Bewerbungen aus der gesamten Montanregion Erzgebirge für den sechsten Förderpreis sind eingegangen. Entscheidung des Kuratoriums fällt im März.
Für den sechsten Förderpreis der Silberstadt zur Welterbe-Region sind viele Bewerbungen eingegangen. Die Vorschläge stammen aus dem gesamten Gebiet zwischen Altenberg und Aue sowie aus Freiberg. Ziel ist die Würdigung innovativer Projekte, die das industrielle Erbe bewahren. Die Konzepte reichen von der Denkmalpflege bis zum Tourismus....
