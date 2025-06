Freiberg: Achate im Foyer der „Terra mineralia“ zu bestaunen

Noch bis November ist die kleine Sonderausstellung im Schloss Freudenstein zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Freiberg.

Besonders schöne Achate, teilweise mit Amethysten, aus der Sammlung des Freiberger Mineralogen Reiner Haake (1937-2023) sind noch bis November dieses Jahres im Foyer der „Terra mineralia“ im Schloss Freudenstein zu sehen. Der Eintritt ist frei. Haake war ab 2008 einer der ersten Reiseleiter für Besuchergruppen in der neu gegründeten „Terra mineralia“. Nun übergibt seine Familie posthum die Achate von Rainer Haake der Mineraliensammlung der TU Bergakademie Freiberg als Dauerleihgabe. Im Anschluss an die Schau im Schloss wandert ein Großteil der Exponate in das Krügerhaus. Der in Jena geborene Reiner Haake hat an der Bergakademie Freiberg studiert. Er arbeitete im VEB Geologische Forschung und Erkundung in Freiberg und nach der Wende als Gesellschafter in der Geologischen Landesuntersuchung GmbH. (fp)