Freiberg: Auto erfasst neunjähriges Kind

Eine Skodafahrerin hat scheinbar beim Abbiegen ein Kind auf einem Fahrrad übersehen.

Freiberg.

Ein Kind ist bei einem Unfall in Freiberg verletzt wurden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, befuhr am Dienstag, gegen 17.30 Uhr die Fahrerin (31) eines Pkw Skoda die Leipziger Straße stadteinwärts und hielt am Abzweig Merbachstraße bei Rot an einer Ampel an. Als die Ampel auf Grün umschaltete und die 31-Jährige nach rechts in die Merbachstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem Kind (9) auf einem Fahrrad, das auf der Leipziger Straße geradeaus auf dem Fahrradweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Sowohl am Fahrrad als auch am Skoda entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1300 Euro. (fp)