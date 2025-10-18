Freiberg: Blick hinter die Kulissen von Geschäften und Läden

An der Tourist-Information am Schloßplatz in Freiberg startet am 28. Oktober die Entdecker-Tour „Ladengeflüster“.

Am 28. Oktober wird Interessierten in Freiberg wieder ein besonderer Blick hinter die Kulissen gestattet. Bei einer Entdecker-Tour unter dem Motto „Ladengeflüster“ können die Teilnehmenden sich einige kleine und große Geheimnisse der Freiberger Einkaufslandschaft lüften lassen. Inhaber erzählen Geschichten von ihren Läden und liefern...