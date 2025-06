Freiberg: Dänische Organistin spielt die Silbermann-Orgeln im Dom

Das Konzert am Donnerstag, 19.30 Uhr verbindet barocke Meisterwerke mit zeitgenössischer Musik

Hanne Kuhlmann, Domorganistin der Kopenhagener Kathedrale, ist am Donnerstag, 12. Juni, 19.30 Uhr zu Gast bei den Abendmusiken im Freiberger Dom. Die international gefragte Organistin hat an renommierten Kirchen Europas konzertiert – von Notre-Dame in Paris bis zur Westminster Abbey in London – und wurde mehrfach mit ersten Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Ihr Programm an den Silbermann-Orgeln verbindet barocke Meisterwerke von Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude mit der klanglich farbenreichen Musik des zeitgenössischen dänischen Komponisten Leif Kayser. Tickets sind erhältlich über den Domladen Freiberg, online über Reservix sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (fp)