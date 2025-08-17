Freiberg: Defekt an Solaranlage löst Schuppenbrand aus

Freiberg
Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Wegen eines Schuppenbrandes sind am Samstagmittag in Freiberg die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Wie die Polizeidirektion (PD) Chemnitz am Sonntag informierte, rückten sie an die Florian-Geyer-Straße aus. Dort schlugen Flammen aus einem Schuppengebäude. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Kameraden der Feuerwehr...
