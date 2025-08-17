Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr musste am Samstagmittag einen Schuppenbrand in Freiberg löschen.
Die Feuerwehr musste am Samstagmittag einen Schuppenbrand in Freiberg löschen. Bild: Symbolbild/Harry Haertel/ haertelpress
Die Feuerwehr musste am Samstagmittag einen Schuppenbrand in Freiberg löschen.
Die Feuerwehr musste am Samstagmittag einen Schuppenbrand in Freiberg löschen. Bild: Symbolbild/Harry Haertel/ haertelpress
Freiberg
Freiberg: Defekt an Solaranlage löst Schuppenbrand aus
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wegen eines Schuppenbrandes sind am Samstagmittag in Freiberg die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Wie die Polizeidirektion (PD) Chemnitz am Sonntag informierte, rückten sie an die Florian-Geyer-Straße aus. Dort schlugen Flammen aus einem Schuppengebäude. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Kameraden der Feuerwehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
1 min.
In Brand-Erbisdorf stoßen drei Fahrzeuge zusammen: Vier Personen verletzt
Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagvormittag in Brand-Erbisdorf ereignet.
Laut Polizei begann das Szenario mit einem Auffahrunfall. Eine 74-Jährige wurde schwer verletzt.
FP
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
12:54 Uhr
1 min.
Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto in Freiberg verletzt
Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer musste die Polizei in Freiberg ausrücken.
Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Fuchsmühlenweg.
FP
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel