Diebe haben in Freiberg Keller aufgebrochen und Räder gestohlen.
Diebe haben in Freiberg Keller aufgebrochen und Räder gestohlen.
Freiberg
Freiberg: Diebe stehlen Räder für mehr als 8000 Euro
Von Freie Presse
Unbekannte hatten in der Kurt-Eisner-Straße Kellerabteile aufgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Fahrraddiebe waren im Freiberger Stadtgebiet unterwegs. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, schlugen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 16. September, 18 Uhr bis Mittwoch, 17. September, 7.50 Uhr zu. Folgenden Tathergang schildert die Polizeidirektion Chemnitz: So seien Unbekannte in den Kellerbereich...
