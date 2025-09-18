Freiberg: Diebe stehlen Räder für mehr als 8000 Euro

Unbekannte hatten in der Kurt-Eisner-Straße Kellerabteile aufgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Fahrraddiebe waren im Freiberger Stadtgebiet unterwegs. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, schlugen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 16. September, 18 Uhr bis Mittwoch, 17. September, 7.50 Uhr zu. Folgenden Tathergang schildert die Polizeidirektion Chemnitz: So seien Unbekannte in den Kellerbereich...