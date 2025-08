Freiberg: Diebe stehlen teure Pedelecs

Gleich zweimal waren am Montag Fahrraddiebe in Freiberg unterwegs. Insgesamt fünf Pedelecs wurden gestohlen.

Freiberg.

Fahrraddiebe haben in Freiberg gleich mehrfach zugeschlagen. Laut Polizei drang am Montagmorgen ein Unbekannter in der Brennhausgasse über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Mehrfamilienhaus ein. Aus einer leeren Wohnung entwendete er drei Pedelecs der Marken Bulls und Rotwild im Wert von ca. 17.500 Euro. Der Schaden am Fenster wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Am Abend wurde der Polizei ein weiterer Fahrraddiebstahl bekannt. In der Wasserturmstraße drangen Unbekannte im Laufe des Tages gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Aus dem Keller entwendeten sie zwei Pedelecs (Haibike und Scott) im Gesamtwert von ca. 5600 Euro. Der Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. (fp)