Freiberg: „Dracula“ gibt eine Zusatzvorstellung in der Nikolaikirche

Vom 15. bis zum 30. März sind insgesamt elf Aufführungen geplant. Jetzt gibt es noch eine zusätzliche Vorstellung. Was ist der Grund?

Freiberg.

Mit „Dracula“ von Frank Wildhorn, Don Black und Christopher Hampton präsentiert das Mittelsächsische Theater nach „Jesus Christ Superstar“ 2023 und „Die Päpstin“ 2024 wieder ein großes Musicalevent in der Freiberger Nikolaikirche, das speziell auf den historischen Kirchenraum, der heute als Konzert- und Veranstaltungshalle genutzt wird, zugeschnitten ist: Vom 15. bis zum 30. März sind insgesamt elf Aufführungen geplant.

„Da die guten Plätze inzwischen nicht nur in der Premiere, sondern auch in den folgenden Vorstellungen knapp werden, gibt es jetzt eine zusätzliche zwölfte Vorstellung“, teilte Theatersprecher Christoph Nieder mit. Sie findet am Dienstag, 1. April 19.30 Uhr statt. Sergio Raonic Lukovic inszeniert in der Ausstattung von Lena Weikhard, Romeo Y. Salazar choreografiert. Die musikalische Leitung hat Kapellmeister Bennet Eicke.

Und darum geht es in dem Stück: Der englische Anwalt Jonathan Harker besucht Graf Dracula auf seinem abgelegenen Schloss in Transsilvanien. Der Graf verliebt sich in das Bildnis von Jonathans Verlobter Mina und hat danach nur noch das Ziel, Mina zu seiner „untoten“ Braut zu machen. Von Graf Dracula gebissen, gelingt Jonathan geschwächt und mehr tot als lebendig die Flucht aus Transsilvanien. Um Mina vor dem dunklen Grafen besser schützen zu können, heiratet er sie. Parallel zur Hochzeit der beiden kommt Graf Dracula in England an. Hin- und hergerissen zwischen Furcht und Liebe lädt Mina, obwohl verheiratet, den Grafen zu sich ein. Beim großen Showdown in Transsilvanien muss Mina sich letztendlich entscheiden ...

Komponist Frank Wildhorn, berühmt geworden durch Werke wie „Jekyll & Hyde“, „Der Graf von Monte Christo“ und zuletzt „Artus – Excalibur“, kreierte das Musical „Dracula“ im Jahr 2002 nach dem gleichnamigen, weltberühmten Roman von Bram Stoker. Er lässt den Kampf zwischen Hell und Dunkel musikalisch spannungsreich austragen, mit markanten Gitarrenriffs und einprägsamem Rock, so Nieder. (fp)

Tickets gibt es auf der Homepage des Mittelsächsischen Theaters unter

www.mittelsächsisches-theater.de