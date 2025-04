Freiberg: Fachtag zu häuslicher Gewalt

Zum Thema häusliche Gewalt im Familienkreis findet am 30. April ein Fachtag in Freiberg statt.

Unter dem Titel „Gewalt hat viele Gesichter – häusliche Gewalt im Familienkreis“ findet am 30. April ein Fachtag im Deutschen Brennstoffinstitut in Freiberg statt. Das kündigt Jakob Gloger, Geschäftsführer der Koordinierungs- und Interventionsstelle zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Stalking, an. Als Referenten werden die...