Freiberg: FKK macht sich warm für die Faschingsgala

Beim traditionellen Büttenabend ist am Freitag wieder über kleine und große Politiker hergezogen worden. Aber es gab auch Sehenswertes.

Fasching allerorten: Der Freiberger Karnevals Klub hat sich am 9. Februar 2024 im Tivoli mit dem traditionellen Büttenabend für die große Gala warmgemacht, die hier im Großen Saal 24 Stunden später steigt. Für die Veranstaltung, die am Sonnabend um 20 Uhr beginnt, gibt es noch Karten an der Abendkasse. Neben Show und Tanz werden dann auch...