Freiberg: „Freie Presse“-Shop bleibt am Mittwoch geschlossen

Freiberg
Der „Freie Presse“-Shop in Freiberg hat am Mittwoch nicht geöffnet. Die Hotline ist geschaltet.
Der „Freie Presse“-Shop am Obermarkt in Freiberg bleibt am Mittwoch, 12. November, wegen einer internen Veranstaltung für die Abonnenten geschlossen. Die Telefon-Hotline, Ruf 0800 8080123, ist wie gewohnt von 7 bis 16 Uhr erreichbar. „Ab Donnerstag sind wir in gewohnter Weise wieder für unsere Kunden da“, sagt Geschäftsstellenleiterin...
