„Freiberg für alle“ sucht Sponsoren für Kinokarten

Freiberg
Das Bündnis will Schülern einen Filmabend zu jugendlichem Aktivismus ermöglichen.
Das Bündnis „Freiberg für alle“ sucht Sponsoren, die Schülerinnen und Schülern den Besuch des Filmabends „Dear Future Children“ am Sonntag, dem 18. Januar 2026 ab 18 Uhr im Kinopolis an der Chemnitzer Straße 133 in Freiberg ermöglichen. Ein Schülerticket koste 9,99 Euro, so die Mitteilung des Bündnisses, in der auch der Kinoleitung...
