Freiberg: Fußgängerin von Bus erfasst

Die 34-Jährige war unvermittelt auf die Straße gelaufen. Sie wurde schwer verletzt.

Freiberg.

Eine Fußgängerin ist in Freiberg von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeidirektion Chemnitz befuhr am Donnerstag, gegen 12.40 Uhr der Fahrer (49) eines Linienbusses die Straße Roter Weg in Richtung Platz der Oktoberopfer. Eine 34-jährige Fußgängerin war zunächst im Kreuzungsbereich Lange Straße/Roter Weg/Körnerstraße auf dem Gehweg unterwegs. Anschließend betrat sie unvermittelt die Straße Roter Weg, um diese in Richtung Körnerstraße zu überqueren. Hierbei kollidierte sie mit dem Linienbus und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 34-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei weiter mit. Sachschaden entstand bei dem Unfall keiner. (fp)