Freiberg gedenkt seines früheren Oberbürgermeisters Konrad Heinze

Anlässlich des fünften Todestages des ehemaligen Oberbürgermeisters Konrad Heinze (1943-2020) lädt die Stadt Freiberg für Dienstag, 30. September, um 18.30 Uhr ins Stadtarchiv ein. Dabei soll Heinze für seine Verdienste und die großzügige Schenkung gewürdigt werden, die das kulturelle Erbe Freibergs nachhaltig bereichert: die Bücher seiner Privatbibliothek. Laut Stadtverwaltung ergänzen zahlreiche Bücher bereits die Handbibliothek im Lesesaal, weitere würden schrittweise integriert und digital katalogisiert. Am Dienstagabend wird der erste Teil der digitalisierten Werke präsentiert. Im Anschluss kann die neue Ausstellung „Gewählt und vereidigt. Das Amt des Bürgermeisters der Stadt Freiberg“ angesehen werden. (mib)